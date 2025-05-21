В Подмосковье обсудили инновационные подходы в образовании

20 мая в корпоративном университете развития образования (КУРО) состоялось мероприятие в рамках проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В формате круглого стола участники обсудили итоги стажировки и перспективы внедрения новых методик в образовательный процесс. Особое внимание было уделено успешным кейсам, доказавшим свою эффективность в школах Подмосковья, а также перспективным направлениям развития воспитательной работы в регионе.

В ходе практико-ориентированного семинара под руководством профессора Михаила Нечаева будущие «капитаны» рассмотрели актуальные вопросы законодательства и инновационные подходы в образовании.

Участники отметили актуальность идей использования цифровых платформ для мониторинга воспитательной работы и разработки программ наставничества для молодых педагогов.

В ведомстве добавили, что проект «Капитаны образования» продолжает стремительно развиваться, демонстрируя свою значимость для образовательной сферы Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.