В Подмосковье обсудили досудебное урегулирование конфликтов в сфере закупок

На XX юбилейном форуме-выставке «Госзаказ–2025» особое внимание было уделено теме досудебного урегулирования конфликтов в закупочной сфере. Одним из центральных событий стала дискуссия о внедрении механизмов медиации в процедуры государственных и корпоративных закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Образовательным партнером форума выступила АНО ДПО «Академия контрактных отношений», а центр коммуникации и медиации при академии — соорганизатором круглого стола «Перспективы применения медиации в закупках».

Ключевым мероприятием стало проведение круглого стола совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области и подмосковным отделением «Опора России». В обсуждении приняли участие депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Гетта, а также представители медиаторского, юридического и нотариального сообществ из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Перми и других регионов.

Темы обсуждения включали правовые механизмы урегулирования споров, возможность включения медиативных оговорок в государственные контракты, снижение юридических рисков при заключении договоров и необходимость выстраивания системного межведомственного диалога.

Медиация может стать инструментом быстрого и эффективного решения возникающих споров между участниками закупок. Тем более, что позитивный опыт медиации в корпоративных закупках у Подмосковья уже есть.

«Сейчас медиаторам, как никогда, необходимо объединиться и создать условия для наработки практики и обмена опытом… Шаг за шагом мы придем к опыту, позволяющему говорить уже о полноценной медиации в госзакупках», — заявил председатель профильного комитета «Опоры России» Дмитрий Хрулев.

По итогам круглого стола заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта выступил с инициативой о создании экспертного совета по вопросам развития законодательства в сфере медиации при профильном комитете.

«Очень хочу, чтобы мы тему применения медиации в госзакупках продолжали развивать, потому что это увеличение эффективности, сокращение издержек и соблюдение сроков, которые всегда здесь очень важны», — отметил Гетта.

Создание экспертного совета открывает новую страницу в развитии закупочной политики России — переход к устойчивому и конструктивному разрешению конфликтов. Медиация становится частью системного подхода, меняя правила игры и формируя современную правовую культуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.