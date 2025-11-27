В Подмосковье обсудили борьбу с борщевиком на форуме «Территория жизни»

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в форуме «Подмосковье. Территория жизни», организованном Общественной палатой региона при поддержке министерства экологии и природопользования Московской области. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов экологии и качества жизни в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках форума с докладом «Борьба с борщевиком как элемент восстановления агроэкосистем» выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский. Специалисты Министерства ежегодно проводят обработку муниципальных земель — в 2025 году борщевик ликвидировали на 23,6 тысячи гектарах, это 100% от плана. Ввиду способности растения произрастать в тяжелых условиях и сохранять всхожесть, территории обрабатывают два раза, чтобы предотвратить распространение опасного сорняка. Одно растение производит десятки тысяч семян, которые могут находиться в почве более 7 лет.

В ведомстве отметили, что для решения проблемы применяются современные цифровые инструменты. В 2025 году внедрен функционал отображения геокоординат на фотографиях для подтверждения работ по удалению борщевика. Системная работа по борьбе с опасным растением ведется в тесном взаимодействии с общественными движениями и органами местного самоуправления, что позволяет эффективно восстанавливать агроэкосистему региона. Напоминаем, что борщевик очень опасен для человека — содержащиеся в нем соки «фурокумарины» вызывают тяжелые ожоги и аллергические реакции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.