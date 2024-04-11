В Подмосковье обсудили актуальные вопросы сельского хозяйства

В городском округе Красногорск прошло заседание комитета торгово-промышленной палаты Московской области по работе с сельхозпроизводителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Участие в мероприятии принял заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, отраслевые специалисты министерства и фермерские хозяйства региона.

«Площадка торгово-промышленной палаты является одним из инструментов передачи информации между представителями власти и фермерами. Существует большое количество тем для обсуждения, волнующих товаропроизводителей, которые требуют детальной проработки. Именно поэтому мы регулярно проводим подобные мероприятия и стараемся со свой стороны находить решения проблем с минимальными затратами», — сказал Владислав Мурашов.

Участники обсудили меры борьбы с борщевиком, кадастровую оценку сельскохозяйственных земель, строительство жилых домов на землях КФХ, популяризацию фермерства, а также создание и реконструкцию инженерных объектов для функционирования производства.

«Нам важно, чтобы фермеры имели комфортные условия для развития своих хозяйств, так как это влияет на состояние всей отрасли в целом. Задача сегодня не только получить ответы на все заданные вопросы, но и совместно обсудить проблематику и подумать над ее решением», — рассказал президент торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.