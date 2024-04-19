В Подмосковье обследуют крестьянско-фермерские хозяйства, получившие гранты

Сотрудники ГКУ МО «ЦАР» продолжают выездные обследования КФХ, получивших различные гранты в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

КФХ Дербенева А.В. в городском округе Руза, специализирующееся на производстве сыра, получило грант на поддержку малых форм хозяйствования, реализующих мероприятия по развитию производства сыра.

Полученные средства, 2 млн рублей, были направлены на приобретение и монтаж сыроварни и оборудования, подключение складских и производственных помещений к инженерным сетям.

КФХ Селецкого В.О. в городском округе Шаховская занимается молочным животноводством. Хозяйством был получен грант на развитие семейных животноводческих ферм в размере 29 668 505,47 руб., позволивший приобрести скот и оборудование товарно-молочной фермы.

10 апреля все объекты грантов были визуально подтверждены ГКУ МО «ЦАР».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.