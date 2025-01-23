В Подмосковье обследуют 7 тыс га леса в 2025 году
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Для контроля за состоянием лесов в Подмосковье ежегодно проводится обследование насаждений. В наступившем 2025 году план по лесопатологическому обследованию составляет 7 тыс. га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
При проведении лесопатологического обследования инженеры-лесопатологи оценивают санитарное состояние насаждений:
- проводят визуальное обследование погибших и поврежденных насаждений;
- выявляют причины повреждения и гибели насаждений;
- осматривают деревья на предмет заселения насекомыми-вредителями и дереворазрушающими грибами, измеряют их диаметры и высоты;
- оценивают состояние и сомкнутость насаждений, назначают необходимые санитарные мероприятия.
Перед тем, как очистить лес от погибших и поврежденных деревьев, его необходимо обследовать. Только на основании акта лесопатологического обследования делается вывод о назначении определенного санитарного мероприятия. Это может быть сплошная или выборочная рубка, или уборка неликвидной древесины.
Обследование проводится строго в вегетационный период, за исключением вечнозеленых лесных насаждений, например, еловых или сосновых.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.