В Подмосковье обследуют 7 тыс га леса в 2025 году

Для контроля за состоянием лесов в Подмосковье ежегодно проводится обследование насаждений. В наступившем 2025 году план по лесопатологическому обследованию составляет 7 тыс. га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При проведении лесопатологического обследования инженеры-лесопатологи оценивают санитарное состояние насаждений:

проводят визуальное обследование погибших и поврежденных насаждений;

выявляют причины повреждения и гибели насаждений;

осматривают деревья на предмет заселения насекомыми-вредителями и дереворазрушающими грибами, измеряют их диаметры и высоты;

оценивают состояние и сомкнутость насаждений, назначают необходимые санитарные мероприятия.

Перед тем, как очистить лес от погибших и поврежденных деревьев, его необходимо обследовать. Только на основании акта лесопатологического обследования делается вывод о назначении определенного санитарного мероприятия. Это может быть сплошная или выборочная рубка, или уборка неликвидной древесины.

Обследование проводится строго в вегетационный период, за исключением вечнозеленых лесных насаждений, например, еловых или сосновых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.