В Подмосковье обследовали более 14 тыс лошадей на опасные инфекционные заболевания

Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают работу по обеспечению эпизоотического благополучия региона. В рамках профилактических мероприятий с начала года специалисты провели более 14 тысяч лабораторных исследований на сап лошадей — опасное инфекционное заболевание, которое может представлять угрозу как для животных, в основном непарнокопытных, так и для людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщили, что по результатам клинических осмотров и проведенных исследований, случаев регистрации заболевания не выявлено. Регулярный мониторинг позволяет держать ситуацию под контролем, что гарантирует безопасность животных, защищает сельхозтоваропроизводителей от экономических потерь и позволяет сохранить стабильную эпизоотическую обстановку. Ветеринарные проверки охватывают все категории лошадей — от племенных и спортивных до содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

Владельцам хозяйств напомнили, что в случаях внезапного падежа или массового заболевания поголовья необходимо незамедлительно проинформировать Госветслужбу Подмосковья для принятия дальнейших мер реагирования. Адреса и телефоны государственных ветклиник указаны на интерактивной карте. Среди признаков сапа у животных — повышение температуры тела до + 41 градусов, учащенное дыхание, потеря аппетита, увеличение лимфатических узлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.