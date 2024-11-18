В Подмосковье обновили услугу по заключению психолого-медико-педагогической комиссии

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по оформлению заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Теперь заключение по итогам заседания комиссии будут направлять в электронном виде в личный кабинет на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«За 4 месяца с момента запуска услуги ею воспользовались 11 тысяч раз. Теперь услуга стала еще удобнее. Ранее заявителю приходилось очно посещать центральную или территориальные комиссии, чтобы получить заключение. Сейчас благодаря «цифре» документ можно будет скачать в личном кабинете на региональном портале», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии изучают индивидуальные особенности ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и составляют рекомендации об условиях для обучения, воспитания, а также порядке прохождения государственной итоговой аттестации.

Сервис «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)» доступен на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Чтобы подать заявление, нужно войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы: характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и т. д.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.