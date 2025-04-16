В Подмосковье обновили порядка 100 контейнерных площадок
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
На территории Московской области продолжается второй этап модернизации системы обращения с отходами, в рамках которого уже обновлено порядка 100 контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Основная задача — увеличить площадь контейнерных площадок для размещения необходимого количества баков и бункеров, а также исключить перенакопления отходов.
Больше всего КП будет модернизировано в подмосковных округах:
- Подольск;
- Истра;
- Красногорск;
- Чехов;
- Ленинский;
- Рузский;
- Домодедово;
- Одинцовский;
- Солнечногорск;
- Коломна.
«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Обновленные зоны будут оборудованы в соответствии с современными требованиями, предполагающие удобный доступ для жителей и защиту от неблагоприятных погодных условий.
Процесс включает несколько этапов:
- создается прочный фундамент, обеспечивающий долговечность конструкции;
- устанавливается металлический каркас, который придает КП надежность и устойчивость;
- производится облицовка профлистом, а также применяется переработанный пластик;
- на обновленные площадки устанавливаются камеры «Безопасный регион».
Отметим, что контейнерные площадки изготавливаются во всех муниципалитетах региона с использованием профилированного листа. Большинство из них оборудовано специальными отсеками для бункеров, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.
«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.
Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.