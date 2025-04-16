В Подмосковье обновили порядка 100 контейнерных площадок

На территории Московской области продолжается второй этап модернизации системы обращения с отходами, в рамках которого уже обновлено порядка 100 контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Основная задача — увеличить площадь контейнерных площадок для размещения необходимого количества баков и бункеров, а также исключить перенакопления отходов.

Больше всего КП будет модернизировано в подмосковных округах:

Подольск;

Истра;

Красногорск;

Чехов;

Ленинский;

Рузский;

Домодедово;

Одинцовский;

Солнечногорск;

Коломна.

«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Обновленные зоны будут оборудованы в соответствии с современными требованиями, предполагающие удобный доступ для жителей и защиту от неблагоприятных погодных условий.

Процесс включает несколько этапов:

создается прочный фундамент, обеспечивающий долговечность конструкции;

устанавливается металлический каркас, который придает КП надежность и устойчивость;

производится облицовка профлистом, а также применяется переработанный пластик;

на обновленные площадки устанавливаются камеры «Безопасный регион».

Отметим, что контейнерные площадки изготавливаются во всех муниципалитетах региона с использованием профилированного листа. Большинство из них оборудовано специальными отсеками для бункеров, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.