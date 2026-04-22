В Подмосковье обновили Киноплатформу и добавили раздел новостей

Киноплатформу Подмосковья обновили и дополнили новым разделом «Новости», где публикуют анонсы мероприятий и изменения в законодательстве для кинематографистов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале обновили визуальное оформление и запустили раздел «Новости». В нем размещают информацию о работе кинокомиссии Московской области, предстоящих мероприятиях, изменениях в съемочном законодательстве и возможностях для представителей отрасли.

«Развитие цифровых сервисов для кинематографистов — важная часть формирования современной культурной среды в регионе. Возможности портала упрощают поиск съемочных локаций. С момента запуска уже поступило свыше 100 заявок», — отметили в ведомстве.

Сервис позволяет быстро подобрать площадку под конкретный проект. Пользователям доступна фильтрация по типу объектов — натурные, интерьерные и экстерьерные. В карточке каждой локации размещены описание, перечень удобств и панорамный обзор на онлайн-картах. В каталоге представлено более 120 площадок.

На портале также опубликованы контакты кинокомиссии и информация о мерах поддержки — от консультаций до содействия в организации съемок. Киноплатформа Подмосковья создана для помощи съемочным группам на всех этапах реализации проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.