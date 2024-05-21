В Подмосковье объявлены лауреаты регионального конкурса «Сердце отдаю детям»

В Московской области определены лауреаты регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям — 2024». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемония награждения прошла в правительстве региона в Красногорске.

«В этом году конкурс прошел в 20 раз, и ежегодно интерес к участию растет. В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, это на 32% больше, чем годом ранее. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату — победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс. рублей», — рассказал министр образования Московской области Артем Охрименко.

Абсолютным победителем конкурса стал Борис Елунин из «Центра детского творчества» в Зарайске, также он одержал победу в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности». Как абсолютный победитель, он получит дополнительную выплату 100 тыс. рублей.

Конкурс проходил по 9 номинациям. Лучшим педагогом дополнительного образования по естественнонаучной направленности стала Виктория Зорина из Балашихи, по технической — Анастасия Михеева из Клина, по туристско-краеведческой — Анастасия Миржиевская из Жуковского.

В области социально-гуманитарной направленности победу одержал Александр Мармулев из Ступино, лучшим педагогом по физкультурно-спортивной направленности стал Олег Веркин из Коломны.

Светлана Кольцова из Раменского округа признана лучшим педагогом дополнительного образования, работающим с детьми с ОВЗ и инвалидностью, а Анастасия Дрынкина из Луховиц победила в номинации «Профессиональный дебют». За наставничество в дополнительном образовании награду получила Анна Косино из Чехова.

Победители каждой из номинаций будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Сердце отдаю детям — 2024». За последние 5 лет педагоги Подмосковья ежегодно становятся лауреатами заключительного этапа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.