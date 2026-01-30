сегодня в 06:40

В Подмосковье объявлено предупреждение о резком похолодании

Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в Московской области с 30 января по 3 февраля.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, среднесуточная температура воздуха в этот период ожидается на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Перед этим, с 28 по 29 января, в регионе пройдут снегопады, которые приведут к образованию гололедицы.

Спасатели рекомендуют пешеходам в условиях снегопада и гололеда одеваться по погоде, не допуская переохлаждения. Водителям советуют соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость и проявлять повышенное внимание на перекрестках и пешеходных переходах.

