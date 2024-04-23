сегодня в 18:32

В Подмосковье объявлен аукцион на поставку мебели для дошкольных учреждений

Объявлен совместный электронный аукцион на поставку мебели в рамках госпрограммы Московской области «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и реализации региональных проектов, направленных на проведение мероприятий по модернизации дошкольных систем образования, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении совместного электронного аукциона на поставку мебели.

«Поставка финансируются за счет бюджета Московской области и собственных средств семнадцати городских округов Московской области — участников совместной закупки», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В рамках проведения закупки планируется модернизировать материально-техническую базу семнадцати дошкольных учреждений Московской области и поставить детские кровати, стулья, стеллажи, полки, игровые комнаты и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.