Бюджет Королева с начала года получил около 1 млрд рублей собственных доходов

За I квартал 2024 года бюджет Королева получил собственных (налоговых и неналоговых) доходов почти на 1 млрд рублей, что составляет 15,8% от плановых назначений на год. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговые доходы принесли 0,8 млрд рублей, или 14,9% от плана. Налог на доходы физлиц исполнили на 18,3% — он принес 0,5 млрд рублей. Налоги на совокупный доход исполнили на 0,2 млрд рублей, что составляет 11% от плана. Доходы по налогам на имущество принесли 0,1 млрд рублей (12,5%).

Неналоговые доходы исполнили на 82 млн рублей — 35,7%.

Бюджетом Королева в текущем году запланировали с собственными доходами в 6 млрд рублей. По финансовым результатам I квартала текущего года наблюдается снижение уровня исполнения в сравнении с 2021 и 2022 годами — тогда средний процент исполнения собственных доходов за равный период составил 18,4%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.