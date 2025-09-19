В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за маловодья

сегодня в 17:56

На территории Московской области объявили «оранжевый» уровень опасности погоды. Он будет действовать до 10:00 22 сентября из-за маловодья на реке Оке в Серпухове, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень погодной опасности — это опасная погода, при которой есть вероятность возникновения стихийных бедствий с возможным ущербом для населения.

Также в столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности. Предупреждение будет действовать в регионе до 00:00 24 сентября. Пожарная опасность будет достигать 4 класса.

Аналогичный уровень погодной погоды объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).