В Подмосковье объявили конкурс на талисман школьных лесничеств

Конкурс на разработку символа движения «Школьные лесничества» Московской области стартовал в регионе. Работы принимают до 30 апреля 2026 года, итоги подведут до 30 мая, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Участникам предлагают создать уникальный талисман, который станет официальным символом движения школьных лесничеств Подмосковья. Он должен отражать преемственность профессии лесничего, связь с природой региона и одновременно демонстрировать динамику и развитие — от первых шагов в изучении леса до внедрения современных технологий в охрану экосистем.

На конкурс принимают рисунки, выполненные от руки или в графическом редакторе. К работе необходимо приложить описание концепции объемом до 1500 знаков с указанием имени героя и идеи его развития вместе с участниками движения, а также контактные данные автора. Жюри оценит оригинальность, узнаваемость, масштабируемость и возможность «эволюции» талисмана — от значка до анимационного образа.

Работы принимают до 30 апреля 2026 года по электронной почте gkumol_podrost@mosreg.ru. Экспертное голосование и подведение итогов завершат до 30 мая 2026 года. Символ победителя станет официальным лицом движения «Школьные лесничества» Московской области, авторов лучших проектов наградят специальными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.