В Подмосковье объяснили проверку должников по алиментам через «Госуслуги»

Жители Подмосковья могут за три шага проверить человека в реестре злостных неплательщиков алиментов на портале «Госуслуги» без авторизации и документов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Реестр злостных неплательщиков алиментов размещен в открытом доступе на портале «Госуслуги». В него вносят должников, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, недееспособных совершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, а также граждан, объявленных в розыск.

Чтобы проверить человека, необходимо перейти в реестр на портале, указать его фамилию, имя, отчество и дату рождения, затем нажать кнопку «Проверить». Авторизация и предоставление документов не требуются. Сведения обновляются в режиме реального времени.

В реестре указывают данные должника, дату и место его рождения, дату включения в перечень, сведения об исполнительном производстве, сумму задолженности, документ-основание, наименование подразделения принудительного исполнения и контакты пристава. Реестр также доступен на главной странице сайта ГУФССП России по Московской области.

Информация остается открытой до полного погашения долга по алиментам. Частичная оплата не является основанием для исключения из реестра. Перечень призван мотивировать должников исполнять алиментные обязательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.