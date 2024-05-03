В Подмосковье объяснили, когда должника ограничивают в праве выезда за пределы РФ

Перед тем как запланировать заграничную поездку, судебные приставы Подмосковья рекомендуют гражданам уточнить о наличии или отсутствии возбужденных в отношении них исполнительных производств, в рамках которых могут быть наложены ограничения, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель, руководствуясь ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве», вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление об ограничении должника в праве на выезд из Российской Федерации. Если исполнительный документ не является судебным актом, то решение о подобном ограничении права может принять суд по заявлению судебного пристава-исполнителя или взыскателя.

Постановление об ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации является мерой принудительного характера и выносится в следующих случаях: задолженность по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, превышает 10 тысяч рублей; требования исполнительного документа носят неимущественный характер (например, требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника или вселении взыскателя, сносе здания, передаче ребенка и пр.); задолженность по иным требованиям (например, административным штрафам, налогам, коммунальным платежам) составляет 30 000 рублей и более. Однако по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований должник, в случае непогашения задолженности в полном объеме, может быть ограничен в праве на выезд и при наличии долга в размере 10 000 рублей.

Снятие ограничения — многоэтапная процедура и осуществляется посредством электронного межведомственного документооборота (ч. 9 ст. 67 Федерального закона № 229-ФЗ о порядке обмена информацией об ограничениях права на выезд). Бумажная копия постановления о снятии ограничения на выезд из Российской Федерации и документы об оплате долга не являются основанием для пропуска через государственную границу.

На портале Госуслуг функционирует сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». Он позволяет гражданам-должникам мгновенно получать сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отображаются на главной странице личного кабинета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.