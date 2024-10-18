В Подмосковье объяснили, какие дрова лучше выбрать и где их взять

В Подмосковье для отопления частных домов можно использовать древесину с территории гослесфонда. Чтобы заготовить дрова на зиму, необходимо получить разрешение, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Все дрова должны отвечать одному общему требованию — иметь высокую горючесть и хорошо отдавать тепло. В первую очередь это качество зависит от породы древесины, а также от влажности. Если взять именно те дрова, которые необходимы, но недостаточно хорошо просушенные, то при горении они будут выделять очень много дыма, угли после них останутся не прогоревшие. Больше всего подойдут ольховые дрова.

Следующий важный момент, на который следует обращать внимание, способность древесины выделять во время горения сажу и вещества, оседающие на внутренних стенках дымохода.

Чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории гослесфонда, необходимо заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Услугу можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

Нужны следующие документы:

заявление о заключении договора;

копия паспорта;

копия документа, подтверждающего право пользования жилым домом или право собственности на него;

документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения законного представителя физического лица).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.