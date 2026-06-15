В Подмосковье объяснили, как защитить данные в соцсетях

Жителям Подмосковья напомнили о рисках публикации личной информации в социальных сетях и дали советы по защите от мошенников. Злоумышленники используют данные из открытых профилей для обмана и выманивания денег, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Публикация личной информации в соцсетях может стать сигналом для мошенников. Одна из распространенных схем — использование данных из постов для создания правдоподобной легенды. Например, фотография с новым автомобилем может стать поводом для сообщения друзьям владельца о якобы произошедшей аварии с просьбой срочно перевести деньги.

В ведомстве рекомендуют проверить настройки приватности и ограничить доступ к профилю для незнакомых пользователей. Не стоит размещать в открытом доступе сканы документов, билеты и чеки, так как на них могут содержаться персональные данные, номера карт и информация о маршрутах.

Также специалисты советуют регулярно обновлять пароли и подключить двухфакторную аутентификацию. Если в мессенджере поступает подозрительная просьба о переводе денег, даже от знакомого, лучше позвонить этому человеку и лично уточнить информацию.

Дополнительные материалы о кибербезопасности доступны в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он размещен на главной странице в разделе «Сервисы» и открыт для бесплатного использования без авторизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.