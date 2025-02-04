В Подмосковье объяснили, как вести себя при встрече с лосем в лесу

Чуткий слух позволяет этому животному улавливать малейший шум, и, услышав чье-то приближение, он предпочел уйти в чащу. А на память лесничему оставил «подстриженный» ивняк.

В меню лося также входит кора осины, ели, березы, трава, мхи, лишайники, грибы, ягоды. А в поисках вкусных водорослей сохатые могут больше минуты держать голову под водой.

Лосей не зря называют лесными великанами. Это самый крупный представитель семейства оленевых. В среднем высота в холке самца лося достигает 2,3 метра, а вес может доходить до 600 кг.

«Не пугайтесь, встретив в лесу лося. В большинстве случаев, заметив вас, он будет просто стоять и смотреть, а потом, поняв, что вы не собираетесь на него нападать, уйдет сам. Главное — не пугать животное, не кричать, не замахиваться на него, ведь агрессия в свой адрес не нравится никому. Также не стоит при встрече с сохатым пытаться его погладить или покормить. Необходимо помнить, что лось — животное дикое, и взмах головой, даже случайный, может нанести серьезные увечья», — прокомментировал старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Козлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.