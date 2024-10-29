В Подмосковье объяснили, как узнать остаток материнского капитала

Согласно закону № 256-ФЗ молодая семья может расходовать деньги на определенные цели. Например, на образование или улучшение жилищных условий — в том числе, можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке.

Справка о размере материнского капитала

К примеру, семья покупает квартиру, а в качестве первоначального взноса решает использовать материнский капитал. Справка поможет избежать возможных неприятных сюрпризов и узнать точную сумму денежных средств, находящихся на счете.

Существует несколько способов получить информацию об остатке:

оформить заявку на сайте Социального фонда;

обратиться в Социальный фонд России лично;

заказать справку на сайте Госуслуги;

в приложении СберБанк Онлайн.

Также бывают ситуации, когда нужно знать только остаток. В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал Госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке можно увидеть их движение: на что и когда они были потрачены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.