В Подмосковье объяснили, как узнать остаток материнского капитала
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Правительство разрешило гражданам использовать материнский капитал постепенно — не тратя всю сумму сразу, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Согласно закону № 256-ФЗ молодая семья может расходовать деньги на определенные цели. Например, на образование или улучшение жилищных условий — в том числе, можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке.
Справка о размере материнского капитала
К примеру, семья покупает квартиру, а в качестве первоначального взноса решает использовать материнский капитал. Справка поможет избежать возможных неприятных сюрпризов и узнать точную сумму денежных средств, находящихся на счете.
Существует несколько способов получить информацию об остатке:
- оформить заявку на сайте Социального фонда;
- обратиться в Социальный фонд России лично;
- заказать справку на сайте Госуслуги;
- в приложении СберБанк Онлайн.
Также бывают ситуации, когда нужно знать только остаток. В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал Госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке можно увидеть их движение: на что и когда они были потрачены.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.