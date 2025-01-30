В Подмосковье объяснили, как распознать птичий грипп

Птичий грипп (высокопатогенный грипп птиц) — это вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, чем опасно заболевание для животных и какие методы применяются для борьбы с ним, сообщает пресс-служба ведомства.

Государственной ветеринарной службой Московской области осуществляется непрерывный мониторинг эпизоотической ситуации. Исследованию подвергаются пробы биологического материала от домашней птицы птицеводческих предприятий и личных подсобных хозяйств, от декоративной, дикой и синантропной птицы. С начала прошлого года против болезни вакцинировано 109 861 голова сельскохозяйственной птицы, содержащейся в 4 775 личных подсобных хозяйствах с последующим проведением контроля напряженности иммунитета к вирусу.

Характерными клиническими признаками болезни птицы являются: снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покров, отек межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, диарея и другое. Источником возбудителя являются больные птицы, их секреты и экскреты. Заражение домашней птицы происходит при тесном контакте с больной птицей. Заболеваемость гриппом варьирует от 80 до 100%. При тяжелом течении болезни гибель наступает через 24-72 часа. Болезнь средней тяжести длится 2-3 недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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