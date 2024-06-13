В Подмосковье объяснили, как проверить туроператора

С наступлением отпускного сезона активизировались мошенники, среди которых встречаются фальшивые туроператоры с предложением отдохнуть по «горящей» путевке. Чтобы не стать жертвой обмана, следует придерживаться нескольких правил: если поступило предложение о бронировании тура с большой скидкой, нужно проверить туроператора в едином Федеральном реестре туроператоров; не стоит торопиться оплачивать тур, нужно попросить дополнительно направить информацию на электронную почту для подробного изучения; при самостоятельном бронировании жилья на курорте нужно пользоваться только проверенными ресурсами, вносить предоплату через официальные платежные системы, изучать отзывы гостей; при бронировании путевок нужно внимательно проверять ссылку сайта, и если есть сомнения в подлинности ресурса, не стоит вводить свои данные.

Нужно быть осторожными, когда речь идет о выгодных предложениях. «Горящие» туры могут быть опасными с точки зрения надежности. Необходимо следовать правилам кибербезопасности. Еще больше советов можно найти на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.