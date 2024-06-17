В Подмосковье обитает краснокнижный дождевой червь

«Отличить краснокнижный вид от распространенного проблематично, но можно. Эйзения Норденшельда выделяется своим размером 60–150 мм, при толщине тела 4–8 мм, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Этих червей можно встретить в нескольких местах на северо-западе региона».

По словам специалистов, отличить эйзению Норденшельда можно и по числу сегментов на теле, которых насчитывается от 80 до 125. На них, начиная со второго, находится по восемь попарно сближенных щетинок. «Поясок» (один из органов размножения) находится на 27-32 сегментах. Окраска спинной стороны червя до него темно-красная, а за пояском заметно бледнеет.

Всем подмосковным рыболовам переживать не стоит, ведь встречается эйзения локально. А вот любителям порыбачить в Серпухове и Луховицах знать отличительные особенности этого червя нужно, ведь замечен данный вид был именно в этих городских округах (в селе Дединово г. о. Луховицы и на территории Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника в городском округе Серпухов).

«Уничтожать и отлавливать этих беспозвоночных запрещено, помимо изъятия из естественной среды существуют другие проблемы, способные оказать больший ущерб популяции. Распашка полей сельскохозяйственной техникой, применение на них пестицидов являются основными лимитирующими фактами», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.