В Подмосковье объем производства приправ и специй вырос более чем на четверть

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем производства приправ и специй за первое полугодие 2024 года на территории Подмосковья составил 24,9 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московской областью за первое полугодие 2024 года произведено более 79,2% от общего объема приправ и специй произведенного в ЦФО и 47,3% от общероссийского объема.

Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей: ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (г.о. Серпухов), ООО «Спайс Продакшн» (г.о. Пушкино), НАО «Дарсил», ООО Производственная компания «МАКА» (Ленинский г.о), ООО Производственная компания «МИР СПЕЦИЙ» (г.о. Балашиха), а также ООО «Компания Натрули» в городском округе Домодедово, где производят специи и пряности начиная с лаврового листа, заканчивая куркумой и сушеным молотым имбирем. В ассортименте компании представлены: сушеный базилик, паприка, тмин, кориандр и другие специи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.