В Подмосковье объединили 6 региональных особо охраняемых природных территорий

Постановлением правительства Подмосковья особо охраняемые природные территории областного значения памятники природы «Карьер в окрестностях с. Подхожее и прилегающие остепненные участки», «Остепненные луга к западу от д. Лишняги», «Остепненный участок долины р. Полосни к западу от д. Лобаново», «Разнотравный луг к западу д. Ламоново», государственные природные заказники областного значения «Остепненные луга в верховьях р. Полосни ниже устья ручья Татарка к западу от с. Подхожее», «Остепненные склоны правобережья долины р. Полосни в окрестностях с. Белгородье и с. Лишняги» реорганизованы и переименованы в памятник природы областного значения «Полосненский», сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Работу по объединению данный ООПТ наше ведомство вело с 2017 года, проведя комплексное экологическое обследование, подготовив всю необходимую документацию и получив все необходимые согласования, нам одобрили проект реорганизации памятников природы и заказников. Первый Вице-губернатор Московской области подписал постановление правительства Московской области, на основании которого данные особо охраняемые природные территории теперь объединены в одну», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Поводом для слияния ООПТ послужили недостатки в документации памятников природы, действовавшие с 1985 года, а именно отсутствие описание границ в их паспортах, устаревший режим особой охраны, не учитывающий весь спектр существующих и потенциальных воздействий и результаты комплексного обследования прилегающих территорий, на которых специалистами были выявлены краснокнижные виды».

Комплексное экологическое обследование проводилось как на существующих ООПТ, так и на прилегающих к ним территориях, в результате него была обследована вся территория долины реки Полосни. Специалистами было зарегистрировано произрастание пяти видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Московской области — ковыль перистый, ковыль красивейший, ирис (касатик) безлистный, кизильник алаунский, пальчатокоренник длиннолистный, или балтийский, а также 53 вида растений, занесенных в Красную книгу Московской области; 4 вида животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Московской области — обыкновенный подкаменщик, большой кроншнеп, средний пестрый дятел и серый сорокопут, а также 97 видов и иных таксонов животных, зенесенных в Красную книгу Московской области. Кроме того, здесь зафиксировано произрастание 15 видов растений и обитание 10 видов животных, являющихся редкими и уязвимыми таксонами, нуждающимися в постоянном контроле и наблюдении. Всего учтено 184 редких таксономических единиц флоры и фауны, распространенных практически по всей территории долины реки Полосни и прилегающих к ней отрогов.

«Природное единство территории памятника природы имеет высочайшее природоохранное значение для Московской области. Мы рады, что теперь все ее природное достояние будет под нашей надежной охраной», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.