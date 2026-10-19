В Подмосковье нелегальных перевозчиков отходов оштрафовали на 66,2 млн руб

Нелегальным перевозчикам отходов в Подмосковье назначили штрафы на 66,2 млн рублей и изъяли у них 55 транспортных средств в ходе операции, которая проводится с февраля 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Главное управление региональной безопасности Московской области проводит операцию совместно с муниципалитетами, правоохранительными органами и министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. За время работы оформлено более 5,1 тыс. материалов.

Нарушителей выявляют с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Автоматизированный цифровой контроль движения специализированной техники, внедренный Минчистоты Московской области, позволяет точнее устанавливать нелегальных перевозчиков и задерживать их по подтвержденным фактам.

Сотрудники муниципальных администраций собирают информацию на местах и отрабатывают обращения жителей. Правоохранительные органы обеспечивают процессуальное оформление материалов, чтобы административные дела не прекращали по формальным основаниям.

«Реализованный комплекс мер позволил защитить добросовестных операторов рынка, существенно сократить количество несанкционированных свалок, а также минимизировать экологический ущерб и защитить бюджет региона. Работа по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков отходов ведется и совершенствуется на постоянной основе», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.