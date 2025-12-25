В Подмосковье нейросеть выявила более 580 случаев нарушений парковки за четыре месяца

Искусственный интеллект системы «Безопасный регион» фиксирует нарушения парковки в запрещенных местах и помогает формировать план эвакуации автомобилей в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система искусственного интеллекта, интегрированная в камеры «Безопасного региона», выявляет автомобили, припаркованные в запрещенных зонах вдоль дорог Подмосковья. Локации с массовыми и систематическими нарушениями включаются в план эвакуации.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что за четыре месяца работы нейросеть зафиксировала более 580 случаев неправильной парковки, из которых 250 автомобилей были эвакуированы. В зонах, где применяются ИИ-технологии, повторные нарушения практически не встречаются.

Искусственный интеллект ежечасно анализирует снимки с камер, определяет длительную парковку и передает информацию в Центр управления регионом. После проверки данные поступают в управление регионального административно-транспортного контроля для включения нарушителей в план эвакуации на неделю.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что благодаря внедрению нейросети в 44 местах удалось устранить массовую запаркованность и оптимизировать движение на дорогах.

Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать проезду автомобилей и экстренных служб. Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.