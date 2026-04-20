В Подмосковье не выявили превышений загрязнений воздуха в Истре и Одинцове

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели ночные проверки качества воздуха в Истре и Одинцовском округе по обращениям жителей. Превышений нормативов не зафиксировано, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты обследовали жилые зоны в двух муниципалитетах. В Одинцовском округе лаборатория работала в районе влияния предприятия по производству металлических изделий. В Истре исследования прошли в деревне Еремеево, откуда поступали жалобы на посторонние запахи.

«В Истре исследовалось качество воздуха в деревне Еремеево, откуда поступали жалобы на посторонние запахи. Исследования проведены по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам замеров превышений гигиенических нормативов не выявлено. Концентрации нормируемых веществ не превысили 0,2 ПДКм.р.

На текущей неделе мобильные лаборатории продолжат работу еще в 15 муниципалитетах, включая Подольск, Серпухов, Щелково, Балашиху, Солнечногорск, Коломну, Лобню, Егорьевск, Клин, а также Наро-Фоминский, Одинцовский, Лосино-Петровский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Талдомский округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.