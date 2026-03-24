В Подмосковье не выявили превышений загрязнений воздуха в двух округах

Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в Лосино-Петровском и Одинцовском округах после жалоб жителей на посторонние запахи. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели выезды по заявкам инспекторов эконадзора и обращениям, поступившим в министерство и через портал «Добродел». В Лосино-Петровском округе жители сообщили о посторонних запахах в районе улиц Чехова и Новинской. В Звенигороде Одинцовского округа аналогичные обращения поступили от жителей ЖК «Южный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.