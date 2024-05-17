В Подмосковье названы победители голосования по выбору локаций для преображения

Стали известны победители IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал Хайкин.

В течение полутора месяцев жители активно выбирали места, которые начнут преобразовывать с 2025 года. По результатам голосования в каждом округе выбрана одна территория, которую включат в план по благоустройству на следующий год. Таким образом, выбраны 53 территорий (34 сквера и 19 крупных общественных территорий).

В ходе голосования жители смогут решить, какую именно территорию благоустроить в своем населенном пункте: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

«В январе этого года Владимир Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование. Благодаря этому голосованию, где каждый житель может принять участие, мы можем видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь», — отметил Хайкин.

Голосование прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», созданного по решению Президента России. Граждане смогли выбрать те территории, которые по их мнению должны быть благоустроены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.