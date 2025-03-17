В Подмосковье названы лучшие школьные ансамбли и оркестры

13 марта в Люберцах прошел финал регионального этапа областного конкурса ансамблей и оркестров народных и духовых инструментов в рамках областного конкурса детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году в конкурсе приняли участие 395 юных музыкантов. Всего было представлено 35 заявок из 32 городских округов Подмосковья. В финальном этапе выступили 14 коллективов в четырех номинациях: «Оркестры народных инструментов», «Ансамбли народных инструментов», «Оркестры духовых инструментов» и «Ансамбли духовых инструментов».

Участники исполнили по два произведения, продемонстрировав уровень владения инструментом, сценическую культуру и артистизм. Жюри оценивало также эмоциональность исполнения и сложность выбранного репертуара.

С итоговым протоколом можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.