В Подмосковье названы интересные идеи для интерьера из вторсырья

Каждый житель может подарить ненужной вещи вторую жизнь, превратив ее в необычный аксессуар или предмет быта. Какой интерьер может получиться из вторсырья рассказывает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Картина из ненужных пуговиц

Если в доме скопилась изрядная коллекция пуговиц, которые точно не будут использоваться по прямому назначению, не стоит спешить их отправлять в мусорное ведро. Из них можно сделать картину, которая станет достойным украшением для дома. Причем жанр или тематику можно выбрать на любой вкус.

Настольная лампа в виде ананаса из пластиковых ложек

Потребуется пластиковая бутылка в качестве основы, а также пластиковые ложки. Дно и верх бутылки необходимо обрезать по окружности бутылки и сделать пунктирные разрезы. Для будущих лепестков ананаса отрезаем у ложек ручки почти у самого основания и окрашиваем в желтый цвет. Когда краска высохнет, вставляем ложки в разрезы выемкой вниз, набирая чешуйки снизу вверх.

Старая автомобильная покрышка может стать предметом вашей садовой мебели, например, столиком

Сначала нужно обмотать шину по диагонали толстым шнуром так, чтобы сквозное отверстие было полностью закрыто. Затем будущий столик покрывают веревкой по окружности, веревку нужно скрутить по спирали начиная с центра перекрытого шнуром отверстия. Для скрепления веревки между собой применяется клеевой пистолет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.