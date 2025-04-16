В Подмосковье назвали топ-3 комплексных онлайн-услуг

В Московской области доступна 21 комплексная онлайн-услуга по разным жизненным ситуациям. Из них самая популярная — «Запись в кружки и секции». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Основная цель цифровизации заключается в том, чтобы упростить и сделать более комфортной жизнь людей и работу бизнеса. Мы понимаем, что в некоторых жизненных ситуациях нужно получить сразу несколько госуслуг одновременно, поэтому внедряем комплексные сервисы на региональном портале. Они позволяют быстрее решать важные вопросы и экономить время. Первая такая услуга «Рождение ребенка» появилась на портале в 2019 году. Сегодня на портале доступна 21 комплексная услуга: 10 для жителей и 11 для предпринимателей», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Самая востребованная комплексная услуга на региональном портале — «Запись в кружки и секции» (5,6 млн заявлений). С ее помощью подмосковные родители могут по одному заявлению записать ребенка сразу в несколько кружков и секций.

Второй по популярности является комплексная услуга «Многодетная семья» (194 тыс. заявлений). В рамках услуги можно получить льготный статус многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию оплаты коммунальных услуг, социальную карту жителя Московской области, а семьям с ребенком-инвалидом — выплату на питание и школьную форму.

Замыкает тройку лидеров комплексный сервис для бизнеса «Контрольно-надзорная деятельность» (36,5 тыс. заявлений). Подмосковье стало первым регионом в России, где перевели в «цифру» взаимодействие бизнеса с органами контроля. Благодаря чему предприниматели могут в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами, направлять заявки через регпортал на консультации, профилактические визиты, самообследование. Всего в личном кабинете на регпортале доступно 45 видов надзора и более 6 тыс. форм документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.