В Подмосковье назвали самые востребованные технические профессии

В Подмосковье очень востребованы технические профессии. Среди них можно отметить 5 наиболее востребованных — это слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик, токарь, инженер-технолог, техник по наладке и испытаниям, рассказали в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

На портале trudvsem.ru сейчас размещено более 12 тысяч вакансий технических специальностей.

«Уже сегодня, 10 апреля, стартует «Всероссийская ярмарка трудоустройства», где будут представлены площадки топовых и крупных производств Подмосковья. Здесь же будут представлены популярные технические вакансии и не только они. Так, например, среди работодателей примут участие Россети, «Почта России«, «Прибор» им. С. С Голембиовского, крупные торговые сети и т. д. Всего более 200 работодателей! Для всех, кто желает изменить свою сферу деятельности, открыть для себя интересную и комфортную работу — это отличная возможность», — напомнили в пресс-службе министерства.

Подробнее о Всероссийской ярмарке трудоустройства можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.