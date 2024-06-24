В Подмосковье назвали самые посещаемые карусели за прошедшую неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 17 по 23 июня. За прошедшую неделю аттракционы посетили 23,72 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

На каруселях в Сергиевом Посаде побывали более 4,8 человек; в Коломне — более 4 тыс. человек; в Ногинске — более 3,8 тыс. человек.

Аттракционы были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательное времяпрепровождение с современными удобствами, профессиональной аудиосистемой и иллюминацией.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.