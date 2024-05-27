В Подмосковье назвали самые посещаемые карусели за прошедшую неделю

В Подмосковье привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 20 по 26 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

За прошедшую неделю карусели посетили 30,17 тыс. человек, что больше на 6,9 тыс. человек по сравнению с прошлой неделей. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Ногинске аттракцион посетило более 6 100 человек; в Сергиевом Посаде — более 4 700 человек; в Коломне — более 4 100 человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.