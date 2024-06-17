Воробьев поздравил ветеранов и бойцов дивизии имени Дзержинского с ее 100-летием

Легендарная Отдельная дивизия оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского отметила 100-летний юбилей, поздравления ветеранам и командирам по случаю торжества опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу поздравить всех ветеранов, командиров, сослуживцев с этой датой. Все, кто проходил службу, знают наши традиции и ценности. Главные из них — это защищать нашу страну, защищать мирных граждан, проявлять самые высокие профессиональные качества. Хочу поблагодарить наших командиров, высочайших профессионалов, которые всегда показывали пример, вели вперед, проявляли заботу в сложных ситуациях», — написал Воробьев.

Глава Подмосковья с гордостью подчеркнул, что в год столетия дивизия получила из рук президента Владимира Путина орден Суворова — высокую награду. Легендарная дивизия много раз вставала на защиту страны и ее населения и на сегодняшний день является самым современным боеспособным подразделением страны.

Андрей Воробьев пожелал всем бойцам, которые проходили службу или проходят ее в данный момент, здоровья и побед.