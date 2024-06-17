В Москве автомобилистам пришлось через окна выбираться из затопленных машин

Очевидцы опубликовали в Сети видео с последствиями сильного дождя, который обрушился на запад и юго-запад Москвы, где некоторым автомобилистам пришлось выбираться из затопленных до уровня боковых зеркал машин через окна, сообщает Telegram-канал SHOT .

По данным Telegram-канала, движение временно перекрыто на участке дороги в районе улицы Адмирала Корнилова и на Боровском Шоссе.

Ранее Городское хозяйство Москвы сообщило, что основная масса дождевой воды ушла в ливневые канализации. Ведомство показало несколько фотографий дорог после дождя, где реки из осадков самотеком спустились в канализацию.

Синоптики предупредили, что непогода в Москве сохранится до конца суток.