В Подмосковье назвали самые популярные онлайн-сервисы за 2025 год

Более 10,7 млн онлайн‑записей к врачу оформили жители Подмосковья через региональный портал госуслуг в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья активно пользуются региональными онлайн-сервисами для решения повседневных задач. Записаться в МФЦ или к нотариусу, найти пропавшего питомца, заказать вывоз ненужных вещей — все это можно сделать в пару кликов на регпортале. И особенно востребованы, конечно, сервисы в сфере здравоохранения», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На первом месте по популярности в 2025 году сервис «Запись к врачу» — жители Подмосковья более 10,7 млн раз оформили запись в поликлиник региона. На втором месте — «Вызов врача на дом» (свыше 487 тыс. раз), а на третьем — «Запись в кружки и секции» (482 тыс. раз)

Также среди востребованных сервисов на региональном портале — сервис по получению информации об очереди на зачисление в дошкольное образовательное учреждение «Проверка заявления в детский сад». Им воспользовались более 260 тыс. раз.

Замыкает пятерку лидеров — запущенный в 2025 году цифровой помощник Добробот. К онлайн-консультанту, который помогает пользователям регпортала разобраться в земельных и имущественных вопросах, обратились около 124 тыс. раз.

«Мы видим устойчивый рост спроса на цифровые инструменты в здравоохранении. Помимо записи через портал, все большую популярность набирает чат-бот МАХ для записи к врачу — им уже воспользовались более 50 000 раз. Наша задача — сделать запись к врачу и пользование медицинскими сервисами максимально удобными и доступными для каждого жителя Подмосковья», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.