В Подмосковье назвали самые популярные комплексные онлайн-услуги

Жители Подмосковья с начала 2026 года чаще всего пользовались комплексной онлайн-услугой записи в кружки, спортивные секции и школы искусств — подано свыше 566 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг жителям и бизнесу доступны 28 комплексных онлайн-услуг для разных жизненных ситуаций. Среди сервисов для жителей — «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Скоро в школу». Для бизнеса предусмотрены «Лесные отчеты», «Тарифное регулирование», «Землепользование» и другие услуги.

С начала 2026 года самой востребованной среди жителей стала услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств»: по ней подали свыше 566 тыс. заявлений. Услугой «Многодетная семья» воспользовались более 38 тыс. раз, за справками министерства социального развития Московской области обратились более 23 тыс. раз.

Среди бизнеса лидируют «Выдача разрешения на размещение объектов» — свыше 17 тыс. заявлений, «Предоставление земельных участков на торгах» — более 17 тыс. и «Комплексный сервис для бизнеса в рамках КНД» — более 16 тыс.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.