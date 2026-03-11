В Подмосковье назвали популярные схемы мошенников 2026 года

Мошенничество в 2026 году все чаще строится на сочетании технических атак и психологического давления. Злоумышленники используют социальную инженерию, фишинг и поддельные видео, чтобы получить доступ к деньгам и данным жителей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жертвами мошенников становятся не только доверчивые или технически неподготовленные люди. Преступники применяют современные технологии и методы психологической манипуляции, из-за чего под угрозой может оказаться любой человек.

Среди распространенных приемов — социальная инженерия. Злоумышленники звонят от имени банков, МВД или социальных служб, а также прибегают к шантажу, например угрожают привлечением к ответственности после поступления перевода на карту. Используются и технические атаки: специальные программы способны за считанные минуты подобрать пароли длиной 6–8 символов и взломать аккаунты.

Еще одна схема — оформление дубликата сим-карты по поддельным документам. Это позволяет получать СМС с кодами доступа к банковским сервисам. Мошенники также создают фальшивые аудио- и видеосообщения, имитируя голос или внешность знакомых и родственников, и просят срочно перевести деньги.

Кроме того, применяется тактика обратного действия, когда жертву вынуждают самостоятельно связаться с преступниками, чтобы обойти защитные системы операторов. Распространен и фишинг — рассылка ссылок на поддельные сайты, замаскированные под официальные ресурсы.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня злоумышленники часто комбинируют несколько методов одновременно. Жителям рекомендуют сохранять бдительность и не передавать личные данные и коды доступа третьим лицам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что биометрия потихоньку проникает в жизнь людей, она обеспечивает удобство.

«Когда человеку удобно и комфортно, внедрение будет идти быстрее: телефон ли это, биометрический ли замок это дверной, банковские чаты, еще какие-то сервисы», — сказал Воробьев.