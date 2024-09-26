В Подмосковье назвали победителя программы «Мама-предприниматель»

В Московской области подвели итоги программы «Мама-предприниматель». Мероприятие прошло в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске. В финал образовательного проекта вышли 10 девушек, а победителем была признана Ирина Островская, ландшафтный дизайнер и многодетная мама, с проектом готовых решений для озеленения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Программа „Мама-предприниматель“ проводится в Подмосковье уже третий год и каждый раз получает самый высокий отклик. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобраны для участия в проекте. В финал программы вышли 10 девушек из Подмосковья. Победитель проекта получит грант размером 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также отдельно были отмечены еще четыре проекта, вышедших в финал. Так, проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой получили подарочные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей для продвижения от компании VK — партнера проекта «Мама-предприниматель». Кроме того, сертификат на годовое членство в Союзе «Содействие женскому предпринимательству» вручен еще одной финалистке — Марии Филимоновой.

На протяжении пяти дней программы «Мама-предприниматель» участницы получали знания, необходимые для развития их проектов, по таким темам, как бизнес-планирование, управление, маркетинг, продвижение в социальных сетях, самопрезентация и публичные выступления.

Программу «Мама-предприниматель» курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. В Московской области проект реализуется региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.