В Подмосковье назвали победителей конкурса родкомитетов

Финал конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых» прошел 16 мая в Котельниках. В нем участвовали 17 классов — победителей зональных этапов из разных округов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гран-при среди младших классов завоевала команда «Энергия единства» из Красногорска, среди старших — «Родительский десант» из Богородского округа. Лауреатами первой степени стали «РОК» из Солнечногорска, «На одной волне» из Дмитрова, «Это мы!» из Краснознаменска и «Добрые сердца» из Балашихи. Остальные участники получили дипломы лауреатов второй степени. Всем финалистам вручили кубки, брендированные подарки, призы от партнеров и сертификаты на экскурсии.

В жюри вошли федеральные эксперты, представители министерств, общественной палаты и бизнеса. Команды представили выставку-презентацию «Семья и школа — воспитываем вместе» и творческую визитку «Секреты дружного класса». В финале участвовали 600 человек, а на всех этапах конкурса — более 200 тыс. представителей свыше 3700 команд из городов Подмосковья.

Организаторы отметили, что конкурс стал площадкой для укрепления взаимодействия семьи и школы.

«Проект направлен на развитие командного духа и активной гражданской позиции, а также на сохранение семейных и школьных традиций», — подчеркнули в ведомстве.

Организаторами выступили министерство образования Московской области, региональное отделение «Движения первых», региональный ресурсный центр «Навигаторы детства» ФГБУ «Росдетцентр» и корпоративный университет развития образования. Партнерами стали музеи и культурные учреждения региона, в том числе музей «Атом», музей «Подолье», Бородинский военно-исторический музей-заповедник, музей техники Вадима Задорожного, музей «Новый Иерусалим» и Центральный музей ВВС в Монино.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.