В Подмосковье назвали лауреатов конкурса «Учитель года 2026»

В Московской области 10 апреля завершился второй тур конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026». По итогам испытаний жюри определило пятерых лауреатов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во втором туре участники прошли два испытания — «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». В рамках мастер-класса педагоги представили авторские методики и практические приемы, подтвердившие эффективность в работе. Жюри оценивало актуальность и методическую обоснованность опыта, его практическую применимость, речевую культуру, творческий подход и умение выстраивать обратную связь с аудиторией.

Испытание «Вопрос учителю года» прошло в формате пресс-конференции. Вопросы финалистам задавали школьники, студенты, родители и коллеги. Родителей интересовало, как действовать при расхождении мнений с учителем, школьники спрашивали о чтении и роли юмора на уроках, будущие педагоги — о способах сделать занятия увлекательными. Жюри оценивало аргументацию позиции конкурсантов, широту профессионального взгляда и нестандартность решений.

Лауреатами стали Али Алиев, учитель информатики школы № 1 имени Героя РФ Л. И. Шулайкиной в Орехово-Зуевском округе; Алена Гайда, учитель русского языка и литературы гимназии имени В. Н. Татищева в Клину; Юлия Никитина, учитель начальных классов школы № 3 в Котельниках; Карина Одинцова, учитель химии Наро-Фоминской школы № 3 с УИОП имени Героя Советского Союза Д. Д. Погодина; Александр Фомичев, учитель английского языка гимназии № 7 в округе Чехов.

В сентябре они примут участие в заключительном этапе конкурса. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.