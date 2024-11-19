В Подмосковье назвали 5 лучших мультфильмов об экологии

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подготовило подборку поучительных мультфильмов для семейного просмотра на тему важности вторичной переработки и сохранения ресурсов планеты, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это совсем не про это»

История коровы, которая паслась на свалке, пила воду из загрязненной отходами реки, дышала вредными заводскими газами и давала вместо молока топливо для автомобиля.

«Лоракс»

Действие происходит в будущем, где одним нажатием кнопки можно вырастить лес за окном. Вот только сделаны все деревья будут из пластика. Это история о том, как главный герой Тед отправляется на поиски последнего живого дерева.

«ВАЛЛ-И»

Планета Земля больше непригодна для жизни. На ней остался только робот ВАЛЛ-И, который очищает ее от мусора и даже не подозревает, что именно он подарит планете второй шанс.

«Однажды в лесу»

История зверят, которые вынуждены спасаться от ядовитых испарений из-за перевернувшейся цистерны с химическими отходами.

«Обитатели холмов»

В этом мультике семья кроликов отправляется на поиски нового дома после того, как одному из них приснился сон о глобальной катастрофе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.