В Подмосковье назначили почти 180 млн руб штрафов за лесные нарушения

Сумма штрафов за нарушения лесного законодательства в Подмосковье за десять месяцев 2026 года достигла 179,3 млн рублей — в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

За десять месяцев 2026 года в Подмосковье взыскали 95,4 млн рублей из 179,3 млн рублей назначенных штрафов за нарушения лесного законодательства. Еще 41,5 млн рублей нарушители выплатили в счет возмещения вреда окружающей среде.

Наибольшая сумма штрафов пришлась на нарушения правил пожарной безопасности — 120,2 млн рублей. Это самая массовая категория нарушений. За самовольное занятие лесных участков назначили штрафы на 38,4 млн рублей, за нарушения правил санитарной безопасности в лесах — на 15,2 млн рублей.

Штраф необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Инспекторы лесной охраны продолжают контролировать соблюдение законодательства. Цель этой работы — не только наказание нарушителей, но и сохранение лесных ресурсов для будущих поколений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.