В Подмосковье назначили более 2 млн руб штрафов за нарушения парковки

Автовладельцы Подмосковья за прошлую неделю получили 599 штрафов за нарушения правил парковки во дворах и на придомовых территориях. Общая сумма составила 2 млн 417 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители региона помогают выявлять нарушения парковки с помощью сервиса «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел». За прошедшую неделю к административной ответственности привлекли 599 автовладельцев. Сумма штрафов составила 2 млн 417 тыс. рублей.

Больше всего нарушителей выявили в Ленинском округе — 121. В Орехово-Зуевском округе зафиксировали 70 нарушителей, в Балашихе — 67, Мытищах — 49, Дмитровском округе — 41.

Для фиксации нарушения необходимо включить геолокацию на смартфоне и открыть раздел «Народный инспектор». Затем записать видео длительностью 15–30 секунд, на котором отчетливо видны госномер и факт нарушения: парковка на газоне, детской площадке или блокирование подъезда к контейнерам. К заявке нужно добавить точный адрес. Материалы рассматривают инспекторы профильного министерства.

«Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик», — ранее сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Штрафы для физических лиц составляют от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.