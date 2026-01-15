В Подмосковье нашли родственников красноармейца, погибшего под Вереей в 1941 году

Родственников красноармейца Ивана Комарова, погибшего в октябре 1941 года на подступах к Верее, удалось найти благодаря поисковой работе в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В юбилейный год 85-летия Битвы за Москву поисковый отряд «Бумеранг-ДОСААФ» совместно с поисковым центром «Служба Розыска ИНФОРМБЮРО» из Тверской области установил родственников красноармейца Ивана Васильевича Комарова. Останки защитника Москвы были обнаружены в сентябре 2025 года в ходе Вахты Памяти на территории Наро-Фоминского округа.

Рядом с останками нашли капсулу солдатского медальона образца 1941 года. Благодаря работе специалистов лаборатории «Солдатский медальон» удалось установить имя погибшего. Записка в медальоне была заполнена карандашом на бланке военкомата, что затрудняло расшифровку.

Комаров Иван Васильевич, 1922 года рождения, уроженец деревни Снигири Великолукской области, был призван в армию в июле 1941 года и числился пропавшим без вести. По данным документов, он служил стрелком в 455-м мотострелковом батальоне 151-й мотострелковой бригады 33-й армии и погиб между 14 и 17 октября 1941 года при обороне Вереи.

В этом году состоится торжественно-траурная церемония захоронения останков на воинском мемориале в деревне Устье. На мероприятие приедут племянница и брат погибшего, которым передадут личные вещи и бланк медальона красноармейца.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.



«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.